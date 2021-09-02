На Кольцовском тракте открыли движение по двум полосам в сторону аэропорта

Судя по онлайн-трансляции с моста, дорожники завершили укладку асфальта и сдвинули барьерные ограждения. Фото: с сайта администрации города

В ночь на 2 сентября дорожники открыли движение по двум полосам на мосту на Луганской — Объездной в сторону Кольцово. Работы на развязке продолжатся - рабочим предстоит завершить ремонт ещё одной полосы и съезда.

Судя по онлайн-трансляции с моста, дорожники завершили укладку асфальта и сдвинули барьерные ограждения. Теперь проезд по Кольцовскому тракту в сторону аэропорта расширен. В сторону города открыты три полосы.

На данный момент пробки фиксируются на мосту в сторону города, а также перед мостом, на ул. Луганская, в сторону аэропорта.

Фото: "Яндекс.Пробки"

Ранее в мэрии Екатеринбурга "Областной газете" сообщали, что контракт у подрядчика заключён до октября. Однако работы были ускорены, так как глава региона просил успеть открыть мост до 1 сентября.

"К сожалению, не всегда всё получается так, как планировалось. Мы всё-таки открыли движение по двум полосам Кольцовского тракта в сторону аэропорта, но не утром 1 сентября, а ночью. Машины по этому участку уже поехали", - написал сегодня в Instagram губернатор Свердловской области. Он также выразил надежду на то, что развязка на Луганской будет полностью открыта к середине месяца.

Напомним, что общая протяжённость ремонтируемого участка - более 3 км. Дорожники должны полностью обновить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию, деформационные швы, барьерные ограждения и тротуары.

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