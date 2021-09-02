В Екатеринбурге появится разметка для электросамокатов

В нынешнем году сервисами кикшеринга в Екатеринбурге воспользовались 260 тыс. пользователей. Фото: Галина Соловьёва.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провёл совещание с представителями компании Whoosh по поводу урегулирования ситуации с электросамокатами. Глава уральской столицы заявил, что в городе начнут наносить дорожку для популярного вида транспорта.

На своей странице в Instagram Алексей Орлов написал, что Екатеринбург является третьим городом в России по уровню распространённости электросамокатов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. В нынешнем году сервисами кикшеринга в Екатеринбурге воспользовались 260 тыс. пользователей.

Он напомнил, что ещё весной мэрия совместно с компанией Whoosh подготовила перечень улиц, на которых будет введено ограничение скорости самоката до 15 км/ч. В этот перечень вошли все тротуары вдоль набережной Городского пруда, Исторический сквер, ЦПКиО, участки на проспекте Ленина и другие территории, по которым ходят много пешеходов.

"Раз это уже не просто развлечение, значит, нам нужно вводить правила и регулировать эту сферу. А не просто вводить запреты. <...> Будем в качестве эксперимента наносить дорожную разметку, разделяя пешеходное и велосипедное движение, устанавливать дорожные знаки. Также в этом сезоне появятся зоны виртуальной парковки", - пишет глава уральской столицы.

Алексей Орлов заявил, что необходимо одновременно прививать гражданам культуру корректного взаимодействия и развивать велодорожную инфраструктуру.

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