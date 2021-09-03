В Екатеринбурге ограничат движение по улице Горького

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Горького. Участок от Куйбышева до Народной воли будет недоступен для автолюбителей в период с 25 сентября по 10 октября.
Это необходимо для осуществления ремонта улицы Горького. Работами займётся ООО «ГУДСР» сообщает пресс-служба мэрии. Объехать перекрытый участок можно по ул. Розы Люксембург.
Кроме того, в указанный период времени МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» закроет движение по улице Братской (от Титова до Агрономической). Это связано с ремонтом дождевой канализации. Объехать можно по улицам Сухоложская и Военная.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут своего передвижения.
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