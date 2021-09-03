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Общество / Авто и транспорт
3 сентября 2021, 17:25

В Екатеринбурге ограничат движение по улице Горького

Перекрытие дорог

С 25 сентября по 10 октября будут закрыты участки сразу двух улиц. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Горького. Участок от Куйбышева до Народной воли будет недоступен для автолюбителей в период с 25 сентября по 10 октября.

Это необходимо для осуществления ремонта улицы Горького. Работами займётся ООО «ГУДСР» сообщает пресс-служба мэрии. Объехать перекрытый участок можно по ул. Розы Люксембург.

Фото: карты

Кроме того, в указанный период времени МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» закроет движение по улице Братской (от Титова до Агрономической). Это связано с ремонтом дождевой канализации. Объехать можно по улицам Сухоложская и Военная.

Фото: карты

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут своего передвижения.

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Областная газета Свердловской области

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