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Общество / Авто и транспорт
3 сентября 2021, 19:19

Кабмин РФ до конца года направит в Свердловскую область 20 "скорых" и 12 школьных автобусов

автомобили скорой помощи

В ближайшие месяцы в регионы поступит порядка 6 тысяч таких машин. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке и распределении между субъектами РФ автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. На Средний Урал отправят 20 "скорых" и 12 школьных автобусов.

В ближайшие месяцы в регионы поступит порядка 6 тысяч таких машин. На закупку школьных автобусов и "скорых" из резервного фонда было выделено 15,3 млрд рублей, из которых 9,8 млрд пошли на покупку 4 187 автобусов. Они будут направлены преимущественно в сельские районы.

Машины скорой помощи также передадут в малые города, деревни и сёла. На 5,5 млрд рублей было закуплено 1 624 "скорой".

"Появление нового транспорта особенно важно для жителей сельской местности и удалённых районов. С его помощью школьникам будет удобно добираться до места учёбы, а врачи станут быстрее приезжать к пациентам", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства.

Кроме того, премьер-министр подписал постановление о наделении Минпромторга правом по выплате аванса в размере до 100% при заключении госконтрактов на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи, а также услуг по их доставке до потребителей. Это ускорит доведение средств до производителей, доставку транспорта в регионы и снизит объём привлечённых кредитных средств.

Областная газета Свердловской области

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