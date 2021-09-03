Глава Минтранса РФ заявил, что к 2024 году биометрия будет во всех видах общественного транспорта

Уже в 2024 году в общественном транспорте будут работать системы, определяющие человека по лицу. Фото: Владимир Мартьянов.

В пятницу, 3 сентября, министр транспорта России Виталий Савельев принял участие в марафоне "Новое знание". Он заявил, что биометрия будет использоваться во всех видах общественного транспорта уже в 2024 году.

"Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы", - передаёт слова Савельева ТАСС.

Министр подчеркнул, что в терминале Московского аэропорта Шереметьево уже применяется подобная система. Она в автоматическом режиме осуществляет паспортный контроль.

Напомним, в апреле 2021 года МВД РФ сообщало, что в Москве уже в конце текущего года начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, содержащие персональные данные и биометрию человека.