В Екатеринбурге на сутки закроют движение на участке улицы Гражданская

Неудобства для горожан вызваны работами по реконструкции Макаровского моста. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге строители на сутки ограничат движение транспорта по улице Гражданской. Проезд автомобилей будет закрыт по нечётной стороне улицы с 22:00 4 сентября до 22:00 5 сентября.

Работы будут проводить сотрудники ГУДСР на участке дороги от улицы Некрасова до улицы Челюскинцев, сообщили в пресс-службе мэрии. Неудобства для горожан и гостей уральской столицы связаны с реконструкцией Макаровского моста через Исеть.

Фото: Яндекс.Карты

Как писала «Областная газета», с 21:00 3 сентября до 05:00 6 сентября по улице Челюскинцев от улицы Луначарского до остановки «Дворец молодёжи» закрыто движение трамваев. Изменения затронули маршруты №3 и 23, а №7. Они закрыты.

В сентябре ограничения движения также предусмотрены по следующему графику:

с 21:00 10 сентября до 05:00 13 сентября;

с 21:00 17 сентября до 05:00 20 сентября;

с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября.

Автолюбителям необходимо заранее планировать маршрут своего передвижения. Объезд ремонтируемого участка предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

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