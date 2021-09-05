В Нижнем Тагиле планируют восстановить "демидовскую узкоколейку"

Протяжённость дороги - 67 км. Фото: Галина Соловьёва

"Демидовскую узкоколейку" в нижнем Тагиле панируют восстановить. Инициатором выступил Эдуард Россель.

Об этом первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации рассказал изданию "Бизнес Журнал. Урал". ​​​

Протяжённость дороги 67 км. Начальник Свердловской железной дороги, по словам Эдуарда Росселя, поддерживает его инициативу. Сейчас узкоколейные рельсы накапливают, демонтируют с других неиспользуемых путей. Сохранились тепловозы и вагоны, которые ездили по "демидовской узкоколейки".

Сейчас необходимо 90 млн рублей, чтобы изготовить железобетонные шпалы. Это позволит сделать дорогу более долговечной. Идею поддерживает нынешний губернатор Свердловской области. Осталось согласовать проект с гендиректором РЖД.

"После восстановления исторических путей можно запустить по ним брендированный поезд "Дорогой Демидовых", который будет рассказывать об истории рода и о первом в России паровозе, созданном в этих местах крепостными мастерами Ефимом и Мироном Черепановыми. Убежден, что дорога станет визитной карточкой региона" - сказал Эдуард Россель в интервью.

Он также отметил, что узкоколейка может стать не только туристической достопримечательностью, но и экономически выгодным проектом.

Узколинейная железная дорога проходила по территории современного туристического комплекса "Гора Белая" по маршруту Нижнетагильский завод - Висимо-Уткинск. Её начали строить в 1892 году, запустили в эксплуатацию в 1895 году. По ней перевозили грузы: металл, песок, дрова. Позже ее использовали для пассажирских перевозок. В 1990-е годы она пришла в упадок, в 2002 году начался разбор путей и демонтаж оборудования.

Напомним, 13 июля в Нижнем Тагиле при благоустройте территории были найдены человеческие останки, которые могут принадлежать Демидовым. "Областная газета" рассказала, где погребены представители знаменитого рода, сохранены ли их могилы и навещают ли их с цветами потомки?