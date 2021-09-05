В Нижнем Тагиле планируют восстановить "демидовскую узкоколейку"

"Демидовскую узкоколейку" в нижнем Тагиле панируют восстановить. Инициатором выступил Эдуард Россель.
Об этом первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации рассказал изданию "Бизнес Журнал. Урал".
Протяжённость дороги 67 км. Начальник Свердловской железной дороги, по словам Эдуарда Росселя, поддерживает его инициативу. Сейчас узкоколейные рельсы накапливают, демонтируют с других неиспользуемых путей. Сохранились тепловозы и вагоны, которые ездили по "демидовской узкоколейки".
Сейчас необходимо 90 млн рублей, чтобы изготовить железобетонные шпалы. Это позволит сделать дорогу более долговечной. Идею поддерживает нынешний губернатор Свердловской области. Осталось согласовать проект с гендиректором РЖД.
"После восстановления исторических путей можно запустить по ним брендированный поезд "Дорогой Демидовых", который будет рассказывать об истории рода и о первом в России паровозе, созданном в этих местах крепостными мастерами Ефимом и Мироном Черепановыми. Убежден, что дорога станет визитной карточкой региона" - сказал Эдуард Россель в интервью.
Он также отметил, что узкоколейка может стать не только туристической достопримечательностью, но и экономически выгодным проектом.
Узколинейная железная дорога проходила по территории современного туристического комплекса "Гора Белая" по маршруту Нижнетагильский завод - Висимо-Уткинск. Её начали строить в 1892 году, запустили в эксплуатацию в 1895 году. По ней перевозили грузы: металл, песок, дрова. Позже ее использовали для пассажирских перевозок. В 1990-е годы она пришла в упадок, в 2002 году начался разбор путей и демонтаж оборудования.
Напомним, 13 июля в Нижнем Тагиле при благоустройте территории были найдены человеческие останки, которые могут принадлежать Демидовым. "Областная газета" рассказала, где погребены представители знаменитого рода, сохранены ли их могилы и навещают ли их с цветами потомки?