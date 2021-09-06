В Каменске-Уральском появится новый автобус, который соединит вокзал и район Южный

На маршрут выйдут шесть автобусов. Они будут ездить с интервалом 15-20 минут. Фото: Галина Соловьёва

Власти Каменска-Уральского анонсировали появление нового автобусного маршрута - №6 - в этом году. Он соединит железнодорожный вокзал, район новой жилой застройки на Южном и Детский культурный центр.

Сейчас проводятся конкурсные процедуры на обслуживание маршрута, они займут 1,5-2 месяца. После этого ожидается, что на маршрут выйдут шесть автобусов. Они будут ездить с интервалом 15-20 минут. Протяжённость нового маршрута в прямом и обратном направлении составит около 26 километров.

"Автобус № 6 позволит связать старую и новую часть Красногорского района, снизить пешеходный трафик через железнодорожные пути", - отмечают в администрации города.

Автобусы поедут по Синарскому району через остановку "Стадион "Космос" с выездом на улицу Суворова в Красногорском районе, по ул. 4-й Пятилетки, новому участку ул. Кутузова. Затем пассажиров повезут по ул. Каменская до разворота у дома № 103, там уложат плитку для высадки людей. Затем автобус проследует по ул. Каменская до Калинина, повернёт на Октябрьскую и доедет до Алюминиевой. По ул. Алюминиевой он поедет через площадь Горького до перекрёстка с ул. Уральская, по ул. Каменская до дворца спорта "Салют" и Детского культурного центра.

От ДКЦ в обратном направлении автобус №6 будет двигаться по ул. Каменская в сторону площади Горького с остановкой у здания "Здравмедтех" − это дом № 17, где планируется оборудовать новую остановку. Через площадь Горького по ул. Алюминиевой, по ул. Октябрьская, Железнодорожная, Каменская, Кутузова и далее в Синарский район.

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