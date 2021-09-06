В Екатеринбурге отремонтируют участок улицы Чкалова

Ремонт организовали по просьбе жителей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге отремонтируют дорогу по улице Чкалова. Работы пройдут на участке между Краснолесья и Академика Вонсовского.

Об этом мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил в Instagram. Такое решение принято из-за многочисленных жалоб жителей района.

"Дал указание готовить аукционную документацию на строительство этого участка дороги. Планируем провести аукцион в ноябре. До начала работ необходимо переустроить существующую сеть газоснабжения на улице Чкалова", - написал Алексей Орлов.

Готовую четырёхполосную дорогу планируется сдать в 2023 году.

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