На этой неделе дорожники полностью перекроют трассу Екатеринбург-Шадринск-Курган

Объезжать закрытую автодорогу придётся через Логиново и Большебрусянское или через Марамзино и Черноусово. Фото: участок, который перекроют, указан на "Яндекс.Картах"

Трасса Р-354 будет перекрыта с 19:00 8 сентября до 5:00 9 сентября. Ограничения связаны с проведением аварийных работ на железнодорожном переезде, на 55 км автодороги Екатеринбург- Шадринск- Курган.

Трасса будет перекрыта полностью. Объезжать её придётся через Логиново и Большебрусянское или через Марамзино и Черноусово. На месте ремонтных работ выставят временные ограждения и знаки.

"Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута", - сообщили в ФКУ "Уралуправтодор".