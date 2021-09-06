Сейчас дорога Гари – Таборы не соответствует нормативным требованиям Фото: Владимир Мартьянов

Власти Свердловской области анонсировали строительство дороги Гари – Таборы и моста через реку Сосьва. Реализацией проекта правительство региона будет заниматься совместно с АО «Транснефть-Сибирь».

Сейчас два населённых пункта соединяет грунтовая дорога, которая находится в плачевном состоянии. Разговоры о необходимости повышения транспортной доступности этих отдалённых территорий ведутся очень давно. Сделав 19-километровый участок дороги от Гарей до села Андрюшино (об этом «Областная газета» рассказывала в №143 от 07.08.2021), областное управление автомобильных дорог частично решило проблему. Но останавливаться на этом не стоит.

В конце августа губернатор Свердловской области провёл рабочую встречу с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым и договорился с ним о развитии дорожной инфраструктуры на северо-востоке региона. Финансирование проекта будет осуществляться на паритетной основе. Нефтяная компания собирается подключиться к работам, чтобы отремонтировать проходящий рядом участок нефтепровода, сообщает департамент информполитики региона.

В настоящее время специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию для строительства моста через Сосьву на 137-м км дороги Серов – Сосьва – Гари. К марту 2022 года проект должен быть готов.

Капитальный ремонт дороги от Гарей до Таборов (именно так официально именуются предстоящие работы) будет проводиться в 2022–2023 годах на двух участках дороги – с 27-го по 37-й км и с 37-го по 49-й км. Контракты на выполнение работ ещё не заключены, но их примерная стоимость уже известна. Она может составить около 600 млн рублей, сообщили «Областной газете» в управлении автомобильных дорог Свердловской области.

При этом один из депутатов Государственной думы, представляющий северные муниципалитеты Свердловской области, рассказал на своей странице в Instagram, что протяжённость участка, где будут проводиться работы, может возрасти, и тогда это потребует гораздо более серьёзных вложений – около 1,2 млрд рублей. Народный избранник отметил, что по новой дороге местные жители смогут добираться до Тюмени, минуя Екатеринбург.

Но, прежде всего, она свяжет между собой небольшие населённые пункты, расположенные между Гарями и Таборами. Некоторые из них сейчас буквально отрезаны от внешнего мира.

Местные власти рассчитывают и на другие позитивные изменения, которые могут произойти в жизни их территорий.

– Без транспорта у нас, можно сказать, перестало функционировать сельское хозяйство, хотя поля с прежних времён остались. Надеемся, что появление нормальной дороги изменит ситуацию к лучшему, – сказал «ОГ» глава Таборинского муниципального района Виктор Роененко.

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