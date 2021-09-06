Глава Среднего Урала поручил минтрансу запустить автобус в посёлок Островное в течение месяца

Жители посёлка Островное обратились к губернатору Свердловской области с просьбой запустить автобус в населённый пункт. Фото: скриншот с прямой линии.

Жители посёлка Островное обратились к губернатору Свердловской области с просьбой запустить автобус в населённый пункт. Глава региона поручил областному минтрансу решить этот вопрос в течение месяца.

Жители посёлка поблагодарили губернатора за дорогу, построенную в прошлом году до посёлка Красноармейского. При этом в Островной не ходит ни один автобус, а ближайший населённый пункт с общественным транспортом расположен в 5 км от посёлка.

Глава Среднего Урала отметил, что в период пандемии транспортная сфера пострадала сильнее всего, а частным перевозчикам зачастую не выгодно ездить в определённые населённые пункты с небольшим потоком пассажиров.

"Я даю поручение министру транспорта в течение месяца организовать этот маршрут. Я думаю, что один из муниципальных маршрутов можно продлить и сделать его межмуниципальным. Прошу запустить этот автобус в посёлок Островной", - сказал губернатор.

Прямая линия началась в 18:00, планируется, что она продлится около двух часов. Губернатор отвечает на вопросы уральцев в режиме онлайн в эфире Областного телевидения. Ведут мероприятие ведущие программы "Событие" на "ОТВ" Елена Шевелёва и Влад Зайцев. Трансляция доступна в официальной группе правительства Свердловской области во "Вконтакте". Следите также за новостями на сайте «Областной газеты».

Свердловчане могут задавать вопросы главе региона по бесплатному телефону 8-800-700-21-10 до конца мероприятия, а также оставлять текстовое обращение и прикреплять файлы до 30 Мб на сайте КУЙВАШЕВ.РФ. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, из поступивших обращений самыми популярными стали вопросы о состоянии медицины, благоустройстве и дорожном строительстве, переходе школ на «дистанционку» и вакцинации от коронавируса.

Прямую линию с губернатором свердловские власти анонсировали в конце августа. Это третья прямая линия для действующего губернатора и первая за последние пять лет. Первая и вторая полноценные прямые линии состоялись в 2015 и 2016 годах на площадке «Областной газеты».