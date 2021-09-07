В Кольцово назвали самые популярные направления летнего отдыха у уральцев в 2021 году

Уральцы предпочитали улетать в Сочи и Анталью. Фото: Евгения Скачкова

За лето 2021 года из аэропорта Кольцово вылетело 2,09 миллиона пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Сочи и Анталья.

За три летних месяца по маршруту Екатеринбург - Сочи - Екатеринбург вылетело 231 900 пассажиров. Это на 36% выше показателей прошлого года. Рейсы на российский курорт выполняли восемь авиакомпаний.

В Анталью с момента открытия направления 22 июня улетело 219 149 уральцев. Туда также летали самолёты восьми авиаперевозчиков, в том числе турецкая компания Corendon Airlines, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Кроме того, востребованными направлениями являются Анапа, куда за три месяца улетело 132 908 пассажиров, и Краснодар, куда отправился 60 931 человек. Также среди уральских туристов был популярен Геленджик. Туда из Кольцово вылетело 28 920 пассажиров.

Напомним, в этом году сохраняются ковидные ограничения на перелёты между странами, поэтому список направлений, куда можно было отправиться летом - не велик и в основном состоит из черноморских курортов. "Областная газета" рассказывала, где можно отдохнуть в пандемию. С того момента границы открыли также Чехия и Южная Корея.