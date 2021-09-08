Из-за ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге образовалась пробка

В дорожную полицию сообщение о ДТП не поступало. Фото: "Яндекс.Карты"

В Екатеринбурге в районе прекрекрёстка Сибирского тракта и улицы Восточной образовались большие пробки. Движение транспорта затруднено во всех направлениях.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобили стоят на Сибирском тракте от развязки на улице Комсомольской, по Восточной - от улицы Ткачей и от улицы Куйбышева, а также по Декабристов. Пользователь сервиса сообщил, что пробка возникала из-за дорожной аварии.

Как сообщили «Областной газете» в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, о данном ДТП информации в дежурную часть пока не поступало.

В целом же пробки на дорогах Екатеринбурга оцениваются в пять баллов. Движение затруднено также в районе улицы Московской и Верх-Исетского бульвара, на ЕКАДе (на отрезке от Верхней Пышмы до Берёзовского), а также на Репина, Посадской и Мельникова, на Серафимы Дерябиной и Токарей. Дорожный затор образовался и на улице Куйбышева от Московской до улицы 8 Марта.