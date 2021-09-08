Темы дня

Общество / Авто и транспорт
8 сентября 2021, 15:16

В Нижнем Тагиле закроют на ремонт ещё один мост

карта Нижнего Тагила

ОГбъезд закрытого моста на Красноармейской могут оргазовать по мосту на Фрунзе. Фото: 2GIs

В Нижнем Тагиле в этом году планируют отремонтировать ещё один мост - через реку Тагил на ул. Красноармейская. Готовится постановление о сроках его закрытия и путях объезда.

В пресс-службе мэрии города "Областной газете" сообщили, что мост могут перекрыть с 10 сентября. Сами ремонтные работы должны завершиться в этом году. Однако официального документа на этот счёт пока нет.

По информации с сайта госзакупок подрядчик был выбран в середине августа. Ремонтом моста займётся местная организация ООО "Промтрансстрой". В пресс-службе Нижнего Тагила пояснили, что сейчас мост на Красноармейской сооружён временный. Подрядчику предстоит поменять опоры, обновить асфальт и поднять основной пролёт сооружения. Объезд организуют по мосту по ул. Фрунзе.

Напомним, что в городе с 12 мая ремонтируют аварийный мост на Циолковского. Поскольку данное сооружение является главной транспортной артерией, связующей центр с жилыми кварталами Тагилстроя и металлургическим комбинатом, тагильчанам неминуемо пришлось узнать, что такое настоящие пробки. Планировалось, что его отремонтируют до 10 сентября, одако уже известно об отставании подрядчика от графика. Новые сроки завершения работ – конец октября. Дорожники начинают работать в круглосуточном режиме на путепроводе. Подрядчика ждут штрафы. Одновременное закрытие ещё одного моста может привести к дорожному коллапсу в Нижнем Тагиле и ещё большему недовольству горожан.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.09.2021, 18:02 / Общество
В Первоуральске в 2022 году отремонтируют поликлинику №3
08.09.2021, 17:43 / Общество
В Свердловской области более 200 курсантов отработали подводное вождение танка
08.09.2021, 17:16 / Общество
Евгений Зиничев погиб при спасении кинорежиссёра Александра Мельника
08.09.2021, 16:35 / Общество
Парк Маяковского в Екатеринбурге перевёл аттракционы на осенний режим работы
08.09.2021, 16:22 / Общество
За неделю до отопительного сезона в Каменске-Уральском продолжают перекладывать трубы