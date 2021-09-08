В Нижнем Тагиле закроют на ремонт ещё один мост

ОГбъезд закрытого моста на Красноармейской могут оргазовать по мосту на Фрунзе. Фото: 2GIs

В Нижнем Тагиле в этом году планируют отремонтировать ещё один мост - через реку Тагил на ул. Красноармейская. Готовится постановление о сроках его закрытия и путях объезда.

В пресс-службе мэрии города "Областной газете" сообщили, что мост могут перекрыть с 10 сентября. Сами ремонтные работы должны завершиться в этом году. Однако официального документа на этот счёт пока нет.

По информации с сайта госзакупок подрядчик был выбран в середине августа. Ремонтом моста займётся местная организация ООО "Промтрансстрой". В пресс-службе Нижнего Тагила пояснили, что сейчас мост на Красноармейской сооружён временный. Подрядчику предстоит поменять опоры, обновить асфальт и поднять основной пролёт сооружения. Объезд организуют по мосту по ул. Фрунзе.

Напомним, что в городе с 12 мая ремонтируют аварийный мост на Циолковского. Поскольку данное сооружение является главной транспортной артерией, связующей центр с жилыми кварталами Тагилстроя и металлургическим комбинатом, тагильчанам неминуемо пришлось узнать, что такое настоящие пробки. Планировалось, что его отремонтируют до 10 сентября, одако уже известно об отставании подрядчика от графика. Новые сроки завершения работ – конец октября. Дорожники начинают работать в круглосуточном режиме на путепроводе. Подрядчика ждут штрафы. Одновременное закрытие ещё одного моста может привести к дорожному коллапсу в Нижнем Тагиле и ещё большему недовольству горожан.