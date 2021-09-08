В Екатеринбурге автобус №81 временно поменяет схему движения

На 2-й Новосибирской в Екатеринбурге ведётся капитальный ремонт. Фото: Нина Георгиева

Изменения маршрута №81 17-я Мехколонна – Авангард будут действовать все предстоящие выходные. Они связаны с капремонтом улицы на Вторчермете - 2-й Новосибирской.

Жителей Екатеринбурге предупредили о временной отмене остановок "Умельцев" и "Ротная". В направлении улицы 2-й Новосибирской автобус не будет высаживать пассажиров и на "Городской".

При этом на маршруте №81 вводятся остановки: "Городская" в направлении улицы Чемпионов, "Дом Культуры" и "Чемпионов" в оба направления. Автобусы там будут останавливаться 11 и 12 сентября.

Движение маршрута будет организовано по следующим улицам: Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Городская – Чемпионов – 2-я Новосибирская – Новосибирская – Санаторная (обратно Эскадронная) – 2-я Новосибирская – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Уральская – Учителей – Сулимова – Данилы Зверева. Об этом сообщили в мэрии города.

Добавим, что с 18 сентября до 20 октября на 2-й Новосибирской перекроют участок от Умельцев до Эскадронной на время дорожных работ. Объехать его можно по временному дублёру улицы 2-й Новосибирской.