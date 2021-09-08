В Екатеринбурге снова закроют парковку на площади 1905 года ради праздника урожая

На ярмарке представят свежие фрукты, овощи и ягоды. Фото: Владимир Мартьянов

Вторая осенняя ярмарка состоится в Екатеринбурге 11 и 12 сентября. Ради этого парковку в центре города закроют с 00:00 суббботы до 19:00 воксресенья.

Припарковаться по-прежнему можно будет на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского или воспользоваться бесплатным подземным паркингом ТЦ, который находится через дорогу.

Напомним, что первый праздник урожая в столице Урала прошёл в минувшие выходные.

11 и 12 сентября ярмарка будет работать так же с 9:00 до 17:00. Там представят свежие овощи, фрукты и ягоды, мясные деликатесы, копчёности без ароматизаторов и пищевых добавок, малосольную, копчёную или свежую рыбу (радужную и янтарную форель, карпа, стерлядь, осетра), сваренные вручную сыры из козьего, коровье и овечье молоко и другую молчную продукцию. Кроме того, посетители смогут приобрести орехи, сухофрукты, мёд, пергу, пыльцу, прополис с пасек Свердловской области, Башкирии, Алтая. Сладкоежек порадует выпечка от татарских пекарей из четырёх видов теста. Будут и торговые палатки с изделиями декоративно-прикладного искусства, вязаными кофтами и пончо, варежками и носками.

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