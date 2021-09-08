Минтранс подготовил изменения в ПДД для ограничения движения электросамокатов

Среди ограничений предлагается ввести знак, запрещающий движение на электросамокатах. Фото: Галина Соловьёва

Министерство транспорта РФ подготовило редакцию поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), регулирующих вопросы использования электросамокатов. Появятся ограничение максимальной скорости в 25 км/ч при движении по тротуарам и ряд запретов.

Новый проект поправок в ПДД обсуждался на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения в Аналитическом центре при Правительстве РФ по регуляторной гильотине, пишет «Российская газета». Поправки будут регулировать передвижение на электросамокатах массой до 35 кг, гироскутерах, моноколёсах и прочих средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Согласно изменениям, на электросамокатах, относящимся к СИМ, разрешат движение по тротуарам, велодорожкам и обочинам, при условии, что предельно допустимая скорость составит не более 25 км/ч. Также предлагается утвердить новый дорожный знак, запрещающий их движение. Предполагается, что поправки в ПДД поступят на рассмотрение Госдумы нового созыва в текущем году.

Минувшим летом в России случилось особенно много инцидентов и ДТП с участием электросамокатов. Это произошло из-за практически полного отсутствия утверждённых правил движения на этих средствах.

Как писала «Областная газета», по действующим правилам, штраф водитель электросамоката может получить, если его транспортное средство по мощности двигателя схоже с мопедом. В этом случае у гражданина должно быть водительское удостоверение соответствующей категории (М). Если права он не получал, его могут привлечь к ответственности по ст. 12.7. КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.