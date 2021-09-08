В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Чкалова

Объезд организуют по улицам Шаумяна, Амундсена, Волгоградской, Ясной. Фото: "Яндекс.Карты"

Участок улицы Чкалова от Депутатской до пер. Заозёрского будет недоступен для проезда с 28 сентября по 29 октября. Ограничения связаны с необходимостью ремонта теплосетей.

Работы в течение месяца будет проводить АО "Екатеринбургская теплосетевая компания". Объезд организуют по улицам Шаумяна, Амундсена, Волгоградской, Ясной.

"Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения", - говорится в сообщении мэрии Екатеринбурга.

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