В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Чкалова

Участок улицы Чкалова от Депутатской до пер. Заозёрского будет недоступен для проезда с 28 сентября по 29 октября. Ограничения связаны с необходимостью ремонта теплосетей.
Работы в течение месяца будет проводить АО "Екатеринбургская теплосетевая компания". Объезд организуют по улицам Шаумяна, Амундсена, Волгоградской, Ясной.
"Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения", - говорится в сообщении мэрии Екатеринбурга.
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