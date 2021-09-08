На улицы Екатеринбурга выйдут 60 новых автобусов

Новые автобусы будут три недели обкатывать без пассажиров, и только потом они выйдут на маршруты. Фото: Галина Соловьёва

Уральская столица получила новые низкопольные автобусы на газомоторном топливе. В конце сентября транспорт выйдет на три городских маршрута.

Автобусы есть, водителей нет

60 автобусов были приобретены в лизинг в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как рассказывала ранее «Областная газета», общая стоимость машин составила свыше 799 млн рублей. Большая часть этих средств – 60 процентов – поступила из федерального бюджета. Ещё по 20 процентов выделили из областного и муниципального бюджетов.

Церемония передачи новой партии автобусов муниципальному предприятию «Гортранс» состоялась сегодня на площади 1905 года. На расположенной там парковке поместились лишь чуть больше половины новых КАМАЗов. Посмотреть на них пришли губернатор Свердловской области и мэр Екатеринбурга.

Перед тем, как заглянуть в салон одного из автобусов, глава Среднего Урала подошёл к водителям и начал расспрашивать их о впечатлениях от нового транспорта. В это время на улице как раз шёл дождь, а у шофёров не было зонта. Пока они рассказывали, что машины хорошие, тёплые и заводятся без проблем, в толпе им, как по команде, быстро нашли зонтик. Когда разговор закончился, один из мужчин спросил:

– А зонтик-то чей?

– Видимо, ваш уже, – ответил губернатор, заходя в автобус.

Осмотрев новую технику, глава региона отметил её главные особенности – экологичность и экономичность.

В автобусах есть кондиционер, автоматическая система тушения пожара, системы видеонаблюдения и контроля за состоянием водителя, WiFi и оборудование для перевозки маломобильных групп населения.

Кроме того, салоны оборудованы валидаторами – специальными устройствами, позволяющими пассажирам самостоятельно оплачивать проезд. На некоторых автобусах, курсирующих по городу, такие приборы уже заменили кондукторов. И этим нередко пользуются горожане, которые любят проехать в транспорте «зайцем». Пытаться бороться с ними, обратно вернув кондукторов, не получится: «Гортранс» испытывает кадровый голод.

Предприятию не хватает не только кондукторов, но и водителей. Присутствовавший на сегодняшней церемонии водитель автобуса Сергей признался «ОГ», что на новых автобусах попросту некому работать, и причина этого – в низких зарплатах.

После автобусов обновят троллейбусы

За последний год это уже вторая крупная партия новых автобусов для Екатеринбурга. В ноябре 2020 года в уральскую столицу прибыли 57 схожих по характеристикам машин. Они вышли на маршруты №21, 25 и 50. Поступившие сейчас автобусы будут обслуживать маршруты №24 «микрорайон Компрессорный – посёлок Мичуринский (школа)»; №28 «Радиоколледж – Горбольница №7» и №61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ».

– С приходом этой партии обновлено 70 процентов муниципального автобусного парка. Будем дальше работать в этом направлении, у города есть соответствующие планы, – заявил губернатор.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заверил, что со следующего года местные власти начнут развивать сеть газозаправочных станций и приступят к модернизации троллейбусного парка.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В мероприятии приняли участие глава Екатеринбурга, генеральный директор ЕМУП «Гортранс», губернатор и министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Валидаторы в автобусах заменяют кондукторов. Но как быть с теми, кто не собирается платить за проезд? Фото: Галина Соловьёва

Водитель Сергей рассказал, что до этого уже работал на подобном автобусе. Новая машина мало чем отличается от прежней, разве что панель управления немного изменилась. Фото: Галина Соловьёва

На площади 1905 года поместились лишь 34 новых КАМАЗа. Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва