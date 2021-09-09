Перекрёсток Октябрьской революции — Циолковского в Нижнем Тагиле перекроют на два месяца

В Нижнем Тагиле перекроют движение на перекрёстке Октябрьской Революции — Циолковского. Ограничение будет действовать два месяца.
Движение транспорта будет закрыто с 10 сентября до 15 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В этот период будет проводиться ремонт дороги по ул. Октябрьской Революции с путепроводом над железнодорожными путями по ул. Циолковского.
Напомним, вНижнем Тагиле в этом году планируют отремонтировать ещё один мост - через реку Тагил на ул. Красноармейской. В пресс-службе мэрии города "Областной газете" сообщили, что мост могут перекрыть уже с 10 сентября.
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