Темы дня

Общество / Авто и транспорт
9 сентября 2021, 10:04

Перекрёсток Октябрьской революции — Циолковского в Нижнем Тагиле перекроют на два месяца

Дорожный знак

Проезд будет не доступен 2 месяца. Фото: Нина Георгиева

В Нижнем Тагиле перекроют движение на перекрёстке Октябрьской Революции — Циолковского. Ограничение будет действовать два месяца.

Движение транспорта будет закрыто с 10 сентября до 15 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В этот период будет проводиться ремонт дороги по ул. Октябрьской Революции с путепроводом над железнодорожными путями по ул. Циолковского.

Напомним, вНижнем Тагиле в этом году планируют отремонтировать ещё один мост - через реку Тагил на ул. Красноармейской. В пресс-службе мэрии города "Областной газете" сообщили, что мост могут перекрыть уже с 10 сентября.

Читайте также:

В Нижнем Тагиле оштрафуют подрядчика за отставание от графика сдачи моста на Циолковского.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.09.2021, 14:15 / Общество
В Свердловской области до октября закрыли движение на участке трассы М-5
09.09.2021, 13:55 / Общество
В России за сутки выявили 18 380 случаев COVID-19
09.09.2021, 13:49 / Экономика
На аукцион про продаже "Рефтинской" птицефабрики никто не заявился
09.09.2021, 13:44 / Общество
За сутки в Свердловской области COVID-19 подхватили 505 человек
09.09.2021, 13:43 / Спорт
Перед Универсиадой в Екатеринбурге пройдёт суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола