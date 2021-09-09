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Общество / Авто и транспорт
9 сентября 2021, 14:15

В Свердловской области до октября закрыли движение на участке трассы М-5

Карта

Сервис Яндекс.Карты уведомляют о перекрытии. Фото: скрин Яндекс.Карты

Рабочие перекрыли движение на участке трассы М-5 в Свердловской области. Он будет ограничен до начала октября.

Движение ограничено на 192-м км трассы М-5. Здесь будут обустраивать съезды, примыкающие к ЕКАД, сообщает Уралуправтодор. Завершить работы планируют к 1 октября.

На это время движение транспорта будет организовано по одной полосе в направлении Екатеринбурга.

Напомним, с 18 сентября до 20 октября на 2-й Новосибирской в Екатеринбурге перекроют участок от Умельцев до Эскадронной на время дорожных работ. Объехать его можно по временному дублёру улицы 2-й Новосибирской.

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Областная газета Свердловской области

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