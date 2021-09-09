На трассе Екатеринбург - Тюмень 10 сентября введут реверсивное движение

Ограничение будет действовать с 11:00 до 17:00. Фото: Павел Ворожцов.

В пятницу, 10 сентября, на 48 км трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень ограничат движение. Это связано с проведением ремонта на железнодорожном переезде.

Как сообщается на сайте ФКУ "Уралуправтодор", ограничение будет действовать с 11:00 до 17:00. На время проведения ремонтных работ на участке введут реверсивное движение.

Фото: Яндекс. Карты

Автомобилистов призывают обращать внимание на знаки при подъезде к ремонтируемому участку, соблюдать скоростной режим, а также планировать маршрут движения заранее.

Ранее "ОГ" сообщала, что рабочие перекрыли движение на 192 км трассы М-5 в Свердловской области. Он будет ограничен до начала октября.