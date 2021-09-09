Темы дня

Общество / Авто и транспорт
9 сентября 2021, 15:36

На трассе Екатеринбург - Тюмень 10 сентября введут реверсивное движение

Автодорога

Ограничение будет действовать с 11:00 до 17:00. Фото: Павел Ворожцов.

В пятницу, 10 сентября, на 48 км трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень ограничат движение. Это связано с проведением ремонта на железнодорожном переезде.

Как сообщается на сайте ФКУ "Уралуправтодор", ограничение будет действовать с 11:00 до 17:00. На время проведения ремонтных работ на участке введут реверсивное движение.

Фото: Яндекс. Карты

Автомобилистов призывают обращать внимание на знаки при подъезде к ремонтируемому участку, соблюдать скоростной режим, а также планировать маршрут движения заранее.

Ранее "ОГ" сообщала, что рабочие перекрыли движение на 192 км трассы М-5 в Свердловской области. Он будет ограничен до начала октября.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.09.2021, 18:54 / Общество
Мэрия опубликовала график подачи тепла в дома Екатеринбурга
09.09.2021, 18:29 / Общество
В Свердловскую область пришли дожди с мокрым снегом
09.09.2021, 18:19 / Общество
Вечером в четверг Екатеринбург встал в 8-балльных пробках
09.09.2021, 18:14 / Спорт
В Казани представили эскизы медалей для Универсиады-2023 в Екатеринбурге
09.09.2021, 17:49 / Общество
Турция отменила сдачу ПЦР-теста для туристов младше 12-ти лет