Вечером в четверг Екатеринбург встал в 8-балльных пробках

Одной из причин загруженности дорог могла стать прохладная дождливая погода. Фото: Павел Ворожцов

Движение транспорта на улицах Екатеринбурга вечером в четверг, 9 сентября, оказалось сильно затруднено. Пробки на дорогах оцениваются в восемь баллов из десяти возможных.

Причинами медленного движения по городским улицам могли послужить дождь и достаточно прохладная погода, а также начало учебного года, в связи с чем многие жители воспользовались личным автотранспортом, отказавшись от общественного.

Фото: "Яндекс.Карты"

Машины вновь стоят: