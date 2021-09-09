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Общество / Авто и транспорт
9 сентября 2021, 18:19

Вечером в четверг Екатеринбург встал в 8-балльных пробках

пробки

Одной из причин загруженности дорог могла стать прохладная дождливая погода. Фото: Павел Ворожцов

Движение транспорта на улицах Екатеринбурга вечером в четверг, 9 сентября, оказалось сильно затруднено. Пробки на дорогах оцениваются в восемь баллов из десяти возможных.

Причинами медленного движения по городским улицам могли послужить дождь и достаточно прохладная погода, а также начало учебного года, в связи с чем многие жители воспользовались личным автотранспортом, отказавшись от общественного.

Фото: "Яндекс.Карты"

Машины вновь стоят:

  • на улице Малышева на участке от Мира до Восточной в оба направления;
  • на проспекте Ленина на участке от Тимирязева до Репина;
  • на улице Энгельса от Луначарского до Розы Люксембург;
  • на улице Карла Маркса от Розы Люксембург до Луначарского;
  • на улице Куйбышева от Луначарского до Московской;
  • на улице Гоголя от Кубышева до Малышева;
  • на улице Московская от Радищева до переулка Пестеревский в оба направления;
  • на проспекте Космонавтов от Челюскинцев до Фронтовых Бригад;
  • на Кольцовском тракте и Луганской от Яблоневой до Саввы Белых;
  • на переулке Базовый от Конюшенного проезда до Сибирского тракта.
Областная газета Свердловской области

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