Вечером в четверг Екатеринбург встал в 8-балльных пробках

Движение транспорта на улицах Екатеринбурга вечером в четверг, 9 сентября, оказалось сильно затруднено. Пробки на дорогах оцениваются в восемь баллов из десяти возможных.
Причинами медленного движения по городским улицам могли послужить дождь и достаточно прохладная погода, а также начало учебного года, в связи с чем многие жители воспользовались личным автотранспортом, отказавшись от общественного.
Машины вновь стоят:
- на улице Малышева на участке от Мира до Восточной в оба направления;
- на проспекте Ленина на участке от Тимирязева до Репина;
- на улице Энгельса от Луначарского до Розы Люксембург;
- на улице Карла Маркса от Розы Люксембург до Луначарского;
- на улице Куйбышева от Луначарского до Московской;
- на улице Гоголя от Кубышева до Малышева;
- на улице Московская от Радищева до переулка Пестеревский в оба направления;
- на проспекте Космонавтов от Челюскинцев до Фронтовых Бригад;
- на Кольцовском тракте и Луганской от Яблоневой до Саввы Белых;
- на переулке Базовый от Конюшенного проезда до Сибирского тракта.