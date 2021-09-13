Авиакомпания «Победа» возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

Лоукостер будет выполнять четыре рейса в неделю. Фото: Алексей Кунилов.

Авиакомпания «Победа» возобновляет регулярные рейсы в Стамбул из международного аэропорта Кольцово. Полёты в крупнейший город Турции лоукостер начнёт с 20 сентября.

Улететь в Стамбул можно будет по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Рейсы будут выполняться на самолёте Boeing 737 вместимостью до 189 пассажиров. Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 08:50, прибытие в Стамбул — в 11:40 местного времени. Продолжительность полёта составит порядка пяти часов.

Ранее «Победа» выполняла рейсы в Стамбул в апреле 2021 года. Однако потом данное направление было закрыто по решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции из-за неблагополучной эпидобстановки в Турции.

В пресс-службе аэропорта Кольцово отметили, что Стамбул является популярным направлением для отдыха у уральцев, как летом, так и в бархатный сезон. По итогам допандемийного 2019 года пассажиропоток на маршруте превысил 45 тысяч человек.

Как писала «Областная газета», рейсы из Екатеринбурга в Стамбул возобновились 1 июля. В настоящее время их выполняет авиакомпания Turkish Airlines. С приходом «Победы» общее число рейсов в бывшую столицу Турции вырастет более чем вдвое — до семи в неделю.