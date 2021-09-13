Для россиян ввели скидки 50% на билеты в купе

В списке РЖД поезда сообщением Екатеринбург - Адлер и Екатеринбург- Кисловодск. Фото: Оксана Жилина

До 22 сентября россияне могут купить билет в купе со скидкой 50%. Акция касается 86 поездов. В перечне есть поезда, отправляющиеся из Екатеринбурга.

Так, можно ещё успеть купить билет со скидкой на поезда Екатеринбург - Адлер 233(Е) и 531(Г) с отправлением до 14 сентября, Екатеринбург - Кисловодск 045(Е) и Кисловодск - Екатеринбург 045(С) с отправлением до 30 сентября. Билеты будут в два раза дешевле только на верхние места в купейных вагонах.

Как сообщили в ОАО "РЖД", спецтариф не применяется тарифам на проезд организованных групп и детским, а также одновременно с другими скидками.

Фото: с сайта РЖД