"Видно из космоса": пробит створ трассы Москва - Казань - Екатеринбург

Снимок из космоса сделан космическим аппаратом "Метеор-М". Фото: Instagram Марата Хуснуллина

Для строительства трасы Москва - Казань - Екатеринбург возведено 27 городков, проложено 269 км временнеых дорог. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что будущую скоростную автодорогу уже видно из космоса и опубликовал снимок, сделанный космическим аппаратом.

"Полностью пробит створ (в строительстве условная вертикальная плоскость, проходящая через две точки, определяющие заданное направление. - Прим. ред) трассы М-12 протяжённостью 810 км! Будущую скоростную автодорогу уже видно из космоса. На всех участках ведётся активная подготовка территории, в ней задействовано 10 тысяч человек и почти 4 тысячи единиц техники. Для оперативного обеспечения строительства асфальтобетоном и бетоном идёт монтаж заводов. По поручению президента делаем всё возможное для ускорения строительства трассы!" - отчитался в своём Instagram зампред Правительства РФ.

Напомним, что в рамках строительства трассы на территории Свердловской области планируется с нуля создать участок дороги от башкирских Дюртюлей до свердловского Ачита. От Ачита до Екатеринбурга трасса пойдёт по существующей дороге, на этом участке проведут капитальный ремонт, двухполосную дорогу сделают четырёхполосной. Разрешённая скорость движения здесь будет составлять 110 км/ч. Ранее был объявлен новый конкурс на проектирование участка трассы - Дюртюли - Ачит. Начальная цена контракта снижена почти на 7 млн рублей и составляет 876,8 млн рублей.

Согласно поручению Президента России Владимира Путина, движение по дороге М-12 до Екатеринбурга планируется запустить в 2024 году.

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