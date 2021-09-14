На Среднем Урале начался капремонт дороги Гари – Таборы

АО "Транснефть-Сибирь" направит на ремонт участка дороги протяжённостью 22 км 280 млн рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

Реконструкция данного участка будет вестись совместно с АО "Транснефть-Сибирь". Компания направит на ремонт участка дороги протяжённостью 22 км 280 млн рублей.

"Мы переходим в активную стадию реализации проекта, имеющего важное значение для развития региона, повышения качества жизни людей. Это приведение автомобильной дороги Гари – Таборы в нормативное состояние и строительство мостового перехода через реку Сосьва", – заявил глава Среднего Урала, добавив, что с главой Гарей Сергеем Величко также была достигнута договорённость о развитии туристической инфраструктуры вблизи населённого пункта.

Сегодня дорожники забили символический нулевой столб, обозначающий начало ремонтируемого участка. Реконструкцию дороги планируют завершить уже к 1 сентября 2022 года, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, параллельно планируется строительство моста через Сосьву на 137-м км дороги Серов – Сосьва – Гари, однако проектная документация всё ещё находится в разработке. Проект планируют закончить в 2022 году.

Отметим, что сейчас Гари и Таборы соединяет грунтовая дорога, которая находится в плачевном состоянии. Разговоры о необходимости повышения транспортной доступности этих отдалённых территорий ведутся очень давно. Сделав 19-километровый участок дороги от Гарей до села Андрюшино, областное управление автомобильных дорог решило проблему лишь частично. Подробности читайте здесь.