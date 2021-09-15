В трамвайном депо на линии в Верхнюю Пышму обустроят станцию зарядки электрокаров

В депо будут обслуживаться подвижные составы трамвайной ветки Екатеринбург - Верхняя Пышма. Фото: Галина Соловьёва

Строительство трамвайного депо на линии Екатеринбург - Верхняя Пышма займёт около года. В месте, где будут обслуживать вагоны, появится также станция зарядки для электрокаров.

Сегодня в Верхней Пышме началось строительство трамвайного депо, в котором будут обслуживать вагоны, идущие по маршруту из Екатеринбурга. На пути следования трамвая будет 14 остановок - 10 в Екатеринбурге и ещё четыре в Верхней Пышме.

Площадь депо составит 2 500 квадратных метров. Четырёхэтажное здание снабдят автоматической мойкой вагонов. Строительство планируют завершить летом 2022 года. Обслуживание подвижного состава будет вестись ежедневно. Многие процессы будут автоматизированы.

Новое депо создаст более 90 рабочих мест. В здании разместят технические и административно-бытовые помещения, у персонала будут душ, свои персональные шкафчики, комната отдыха. Кроме этого, в депо построят зарядочную станцию для электрокаров.

Добавим, что в Свердловской области подзарядить электрокар сегодня можно в Екатеринбурге (ул. Бориса Ельцина, 1 и ул. Шефская, 3а), Нижнем Тагиле (просп. Мира, 2а) Богдановиче (ул. Пионерская, 82) и даже в деревне Ильята Ачитского района. Сначала 2021 года число электромобилей на Среднем Урале, по данным Управления Госавтоинспекции по Свердловской области, выросло на 101 – в прошлом году в нашем регионе было зарегистрировано всего 78 таких авто. "Областная газета" рассказывала, почему набирают популярность электрокары.

На торжественном мероприятии присутствовали генеральный директор УГМК Андрей Козицын и первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. Фото: Галина Соловьёва

Сейчас подготавливают площадку для строительства депо Фото: Галина Соловьёва

Работа над строительством самой трамвайной ветки ещё идёт. Фото: Галина Соловьёва