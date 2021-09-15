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Общество / Авто и транспорт
15 сентября 2021, 13:38

Строительство дороги Екатеринбург - Краснодар начнётся в 2023 году

Машины стоят в пробке на трассе

Новая дорога позволит экономить до 10 часов в пути. Фото: Павел Ворожцов

В России построят новую трассу - Екатеринбург - Краснодар. Возводить объект начнут в 2023 году.

Об этом рассказал глава Автодора Вячеслав Петушенко во время брифинга на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" в Сочи. Длина дороги составит 1 600 километров.

"Мы до 2030 года пока планируем половину трассы построить, начало в 2023 году. Мы сейчас прорабатываем эти варианты до конца, поэтому сейчас не хотел бы бросаться цифрами", - цитирует главу госкомпании РИА Новости.

По этой же причине он не смог озвучить стоимость работ. Но средства планируют привлечь из Фонда национального благосостояния. Трасса предположительно пройдёт через Саратов, Самару и Волгоград. Когда хорда Екатеринбург - Краснодар будет достроена, время в пути будет на 10 часов короче. Сейчас этот маршрут автомобилисты преодолевают дольше 40 часов.

Напомним, что до 2024 года должно завершиться строительство дороги Москва - Казань - Екатеринбург. На данный момент, возведены 27 городков, проложены 269 км временных дорог для того, чтобы начать масштабную стройку автобана.

Областная газета Свердловской области

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