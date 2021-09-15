Опубликован проект реконструкции улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге

На ул. Серафимы Дерябиной разделительная полоса будет расширена до 7-7,5 м, а машины будут двигаться по пяти полосам в каждом направлении. Фото: из документации проекта

В Екатеринбурге проходят общественные обсуждения, посвящённые трамвайной линии в Академический. Запланировано расширение улиц Серафимы Дерябиной, Зоологическая и Академика Бардина.

Согласно опубликованному проекту, предлагается новая организация движения на перекрёстке с реконструкцией проезжих частей улиц. На ул. Серафимы Дерябиной разделительная полоса будет расширена до 7-7,5 м. По ней пройдёт трамвайная линия, там же организуют трамвайные остановки и там же появится светофор. На подходах к перекрёстку планируется увеличить ширину проезжих частей до 19 м (5 полос движения) с выделенными правоповоротными съездами. По ул. Зоологическая и Академика Бардина в районе перекрёстка дороги расширят до 12 м в каждом направлении.

Отмечается, что автобусные пассажирские перевозки сохранятся.

Екатеринбуржцы смогут внести свои предложения до 28 сентября. Итоги общественных обсуждений подведут после 12 октября. Проект можно изучать на сайте обсуждений или в холле 2-го этажа здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 17:00. Замечания можно направлять через сайт, а также в письменной форме представлять в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений (каб. 245) или посредством записи в книге учёта посетителей экспозиции проектов.

Напомним, что официальный старт строительству трамвайной линии в Академический был дан в июле этого года в рамках визита в столицу Урала главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина. Муниципальный контракт на строительство ветки заключён с АО "Трест "Уралтрансспецстрой". Сначала трамвай пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на Волгоградской. Затем ветку продлят до улицы Татищева. Стоимость первого этапа проекта составит 2,667 млрд рублей. Ожидается, что строительство будет завершено к 300-летию Екатеринбурга.

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