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Общество / Авто и транспорт
16 сентября 2021, 07:44

В Екатеринбурге открыли развязку на Луганской - Объездной

Ремонт на развязке Луганской-Объездной

На самом мосту отрыто две полосы в сторону Кольцово, на крайней продолжаются ремонтные работы, она пока перекрыта барьерными ограждениями. Фото: онлайн-трансляция с моста с сайта мэрии Екатеринбурга

В ночь на 16 сентября в Екатеринбурге открыли въезд на мост в сторону Кольцово с Объездной дороги. Ремонт ещё одной полосы на мосту на развязке Луганской – Объездной завершается.

Судя по онлайн-трансляции с объекта, дорожники завершили укладку асфальта на въезде на развязку и открыли по нему движение. После въезда проезжая часть по Кольцовскому тракту в сторону аэропорта расширена до трёх полос. На самом мосту отрыто две полосы, на крайней продолжаются ремонтные работы, она пока перекрыта барьерными ограждениями.

В мэрии Екатеринбурга этой ночью отчитались об открытии движения в полном объёме на развязке Луганской – Объездной.

"Теперь можно сказать с уверенностью, что сезон дорожного ремонта в Екатеринбурге закончен на 98 процентов. Остался ряд небольших работ, которые будут завершены в этом месяце", – написал в своём Instagram мэр Алексей Орлов.

Напомним, что в ночь на 2 сентября дорожники открыли движение по двум полосам на мосту на Луганской – Объездной в сторону Кольцово. Развязку начали ремонтировать в июне этого года. Горожанам приходилось стоять в пробках. Власти просили рабочих успеть открыть мост до 1 сентября.

Общая протяжённость ремонтируемого участка составила более 3 км. Дорожники должны были полностью обновить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию, деформационные швы, барьерные ограждения и тротуары.

Областная газета Свердловской области

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