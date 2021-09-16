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Общество / Авто и транспорт
16 сентября 2021, 13:22

Свердловские власти отчитались о продлении автобусного маршрута до посёлка Островное

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Автобусного сообщения с посёлком не было несколько десятилетий. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В свердловский посёлок Островное начал курсировать автобус. Теперь местные жители смогут комфортно и в восемь раз дешевле, чем на такси, добираться до социальных учреждений и магазинов Асбеста.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин напомнил, что новая дорога к посёлку была построена в прошлом году, а в этом появился остановочный пункт. «Теперь здесь будет ходить автобус. Так как это социально значимый маршрут, перевозчик будет работать по регулируемому тарифу. Проезд до Асбеста будет составлять 50 рублей. Сумма контракта с перевозчиком составила 300 тысяч рублей на пять месяцев», – рассказал он.

По официальной информации, в посёлок Островное раньше не ходил общественный транспорт. Ближайшая остановка транспорта находилась в соседнем населённом пункте на расстоянии более пяти километров. Местные жители обрадованы появлению автобусного сообщения. Последний раз автобус ходил в посёлок несколько десятилетий назад с периодичностью несколько раз в неделю. До соседнего Красноармейского ходили в основном пешком. Дорога занимала час-полтора. Добираться до больницы или магазинов в Асбесте местным жителям приходилось на такси, это обходилось примерно в 400 рублей в один конец.

По словам заместителя начальника управления автодорог Свердловской области Данилы Засыпкина, существующий маршрут №110 «Асбест – посёлок Красноармейский» был продлён до Островного и получил статус межмуниципального. Автобус будет совершать ежедневно три рейса из Островного и аналогично три рейса из Асбеста: утром, днём и вечером. «Автобус будет следовать от остановочного пункта в посёлке Островное, через посёлок Красноармейский и в центральную часть Асбеста», – пояснил он.

Как писала «Областная газета», на днях на Среднем Урале начался капремонт дороги Гари – Таборы. АО «Транснефть-Сибирь» направит на ремонт участка протяжённостью 22 км 280 миллионов рублей. Кроме того, параллельно планируется строительство моста через Сосьву на 137-м км дороги Серов – Сосьва – Гари, однако проектная документация всё ещё находится в разработке. Проект планируют закончить в 2022 году.

Областная газета Свердловской области

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