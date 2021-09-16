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16 сентября 2021, 16:45

Только привитые "Спутником V" россияне смогут въехать в Турцию без ПЦР-теста

Тест на коронавирус

Теперь некоторым туристам придётся снова сдавать тест на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

Турция вновь изменила правила въезда в страну для туристов. Теперь без ПЦР-теста прилететь могут только те россияне, которые привиты "Спутником V".

Туристы из России, привитые от коронавируса вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", должны будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или результат теста на антитела. Об этом сообщает АТОР.

"Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации "Спутником V" и переболевших", - говорится в сообщении.

Ассоциация туроператоров России ссылается на данные Anex Tour и Pegas Touristik. По их информации, такие требования предъявили авиаперевозчики. Так, например, с 20 сентября сертификаты о вакцинации препаратами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" не принимаются к перевозке авиакомпаниями Nordwind и Pegas Fly.

Напомним, на прошлой неделе Турция отменила сдачу ПЦР-теста для туристов младше 12 лет.

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