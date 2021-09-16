В Свердловской области между двумя сёлами пустят автобус ради шести пенсионеров

Теперь немногочисленные жители деревни смогут передвигаться на автобусе, а не пешком. Фото: Алексей Кунилов

Администрация Слободо-Туринского района Свердловской области должна будет организовать автобусное сообщение между двумя населёнными пунктами ради шести пенсионеров. Такое решение принял суд.

Автобусного сообщения между селом Туринская Слобода и деревней Давыдкова давно нет. Жители Давыдкова ездили в село либо на такси за 500 рублей в одну сторону, либо шли пешком около 5 км до ближайшего населённого пункта - села Храмцово, где садились на автобус до Туринской Слободы.

"Прокуратура Слободо-Туринского района провела проверку по обращению жителя д. Давыдкова о ненадлежащем транспортном сообщении от с. Туринская Слобода в д. Давыдкова. Установлено, что в д. Давыдкова зарегистрировано 22 человека, фактически проживает 7 человек, из них 6 жителей являются пенсионерами", - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В судебном порядке прокуратура возложила обязанность организовать транспортное сообщение между населёнными пунктами. Это должно произойти в течение двух лет с момента вступления в законную силу решения суда.

Такой длинный срок обусловлен тем, что подходящей транспортной инфраструктуры ещё нет. Администрация должна будет построить в деревне Давыдкова разворотное кольцо и остановку.

Напомним, в свердловском посёлке Островное уже начал курсировать автобус. Теперь местные жители смогут комфортно и в восемь раз дешевле, чем на такси, добираться до социальных учреждений и магазинов Асбеста.