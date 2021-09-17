Сервисы кикшеринга в Екатеринбурге завершают сезон проката самокатов

Завершение прокатного сезона зависит исключительно от погоды. Фото: Алексей Кунилов.

Сервисы проката самокатов начали приостанавливать деятельность в Екатеринбурге в связи с наступлением холодов. Первым прокатный сезон завершил кикшеринг BusyFly.

В приложении BusyFly уже нет ни одного доступного для аренды самоката. Он работал в уральской столице с июня 2021 года.

Другие сервисы проката, вроде Whoosh и Urent, пока продолжают работу. Завершение сезона зависит исключительно от погоды.

"Точно сказать не сможем. Поскольку сезон зависит напрямую от погоды. Пока погода позволяет кататься на самокатах, мы работаем!", - ответили "Областной газете" в Whoosh на вопрос о приостановке работы кикшеринга.

Отметим, что в этом году самокаты Whoosh были доступны для аренды в Екатеринбурге с апреля - сезон длится уже шестой месяц. В свою очередь Urent в качестве предположительной даты завершения прокатного сезона называют 1 октября.

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