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22 сентября 2021, 12:34

Количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Белоруссию и Киргизию увеличится

Кольцово

Количество рейсов из аэропорта Кольцово увеличится. Фото: Алексей Кунилов

Прямые рейсы из Кольцово в Минск и Иссык-Куль начнёт выполнять ещё одна авиакомпания. Перелёты стартуют в октябре.

Рейсы запланированы дважды в неделю на самолётах Airbus A320. Полёты будет выполнять компания "Аэрофлот".

"Полёты в Минск будут выполняться с 1 октября по вторникам и пятницам с вылетом из Кольцово в 08:05 местного времени. В Иссык-Куль национальный авиаперевозчик начнёт летать с 3 октября. Рейсы по средам будут выполняться в 16:40, по воскресеньям в 18:05 местного времени. Продолжительность полёта до обоих городов назначения составит менее 4 часов", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Кольцово.

В настоящее время прямые авиарейсы из Кольцово в Минск выполняет белорусская компания "Belavia", в Иссык-Куль - "Уральские авиалинии".

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Киргизией и Белоруссией ещё в сентябре прошлого года. 10 сентября 2021 года российская сторона сняла все ковидные ограничения на перелёты в Белоруссию.

Областная газета Свердловской области

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