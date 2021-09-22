Количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Белоруссию и Киргизию увеличится

Количество рейсов из аэропорта Кольцово увеличится. Фото: Алексей Кунилов

Прямые рейсы из Кольцово в Минск и Иссык-Куль начнёт выполнять ещё одна авиакомпания. Перелёты стартуют в октябре.

Рейсы запланированы дважды в неделю на самолётах Airbus A320. Полёты будет выполнять компания "Аэрофлот".

"Полёты в Минск будут выполняться с 1 октября по вторникам и пятницам с вылетом из Кольцово в 08:05 местного времени. В Иссык-Куль национальный авиаперевозчик начнёт летать с 3 октября. Рейсы по средам будут выполняться в 16:40, по воскресеньям в 18:05 местного времени. Продолжительность полёта до обоих городов назначения составит менее 4 часов", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Кольцово.

В настоящее время прямые авиарейсы из Кольцово в Минск выполняет белорусская компания "Belavia", в Иссык-Куль - "Уральские авиалинии".

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Киргизией и Белоруссией ещё в сентябре прошлого года. 10 сентября 2021 года российская сторона сняла все ковидные ограничения на перелёты в Белоруссию.