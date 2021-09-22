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Общество / Авто и транспорт
22 сентября 2021, 18:59

Опубликован новый график перекрытий Макаровского моста в Екатеринбурге

Макаровский мост

Ближайшее ограничение запланировано на период с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября. Фото: Павел Ворожцов.

Жителям Екатеринбурга представили новый график перекрытий Макаровского моста. Он будет действовать в октябре.

Работы по реконструкции путепровода вновь будут проходить по выходным. Всего за месяц планируется закрыть улицу Челюскинцев (от Бориса Ельцина до Гражданской) пять раз.

Движение транспорта на указанном участке будет ограничено в следующие периоды:

  • с 21:00 1 октября до 05:00 4 октября;
  • с 21:00 8 октября до 05:00 11 октября;
  • с 21:00 15 октября до 05:00 18 октября;
  • с 21:00 22 октября до 05:00 25 октября;
  • с 21:00 29 октября до 05:00 1 ноября.

Объезд ремонтируемого участка предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному. Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на установленные знаки и указатели.

Напомним, ближайшее ограничение запланировано на период с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября.

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Областная газета Свердловской области

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Опубликован новый график перекрытий Макаровского моста в Екатеринбурге