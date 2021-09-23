Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Тобольск

Перелёты будет осуществлять компания Red Wings. Фото: Алексей Кунилов

Из Екатеринбурга можно будет напрямую улететь в Тобольск. Перелёты начнёт обслуживать авиакомпания Red Wings.

Полёты стартуют с 21 октября. Рейсы включены в федеральную программу субсидирования, поэтому цены на билеты существенно снизятся. Перевозки пассажиров будут выполняться на самолётах Sukhoi Superjet 100 дважды в неделю.

Вылеты из Кольцово запланированы на 11:30 по понедельникам и на 9:30 по четвергам. Из Тобольска по расписанию можно будет отправиться в Екатеринбург в 14:00 местного времени по понедельникам и в 12:00 по четвергам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Урала. Время в полёте составит около часа.

На данный момент самолёты из Екатеринбурга в Тобольск не летают, это будут первые рейсы в сибирский город.

Напомним, так же увеличится количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Белоруссию и Киргизию.

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