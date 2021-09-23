Трамвайную ветку в Академический начнут строить на два года позже, чем планировали

Закладка символических рельсов для трамвая в Академический проходила с участием главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и других высокопоставленных лиц. Фото: Алина Шешеня, пресс-служба мэрии Екатеринбурга

На прошлой неделе депутаты Екатеринбургской гордумы наведались в Академический, чтобы обсудить, в частности, строительство трамвайной ветки в восьмой район. В управлении капитального строительства им доложили, что работы завершатся в 2024 году, хотя изначально назывались другие сроки.

Решение о прокладке трамвайных путей в Академический было принято два года назад. Тогда местные власти заявляли, что строительство ветки начнётся в 2020 году и что работы будут вестись в два этапа: сначала рельсы проложат по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до Волгоградской, а потом – по Токарей до Татищева. Предполагалось, что запуск трамвая до Академического станет подарком к 300-летию уральской столицы.

В апреле этого года, во время своей первой пресс-конференции в должности главы Екатеринбурга, Алексей Орлов заявил, что согласно срокам, прописанным в муниципальном контракте, открыть движение трамваев по новой ветке необходимо в 2024 году. При этом он добавил:

– Мы приложим все усилия, чтобы этот вопрос был закрыт раньше – к юбилею Екатеринбурга.

Сейчас уверенности в том, что строителям удастся успеть к 300-летию города, меньше: более вероятным сроком окончания работ в рамках первого этапа называется всё-таки 2024 год. Об этом 16 сентября, во время выездного заседания депутатской группы «Содействие развитию восьмого района» ЕГД, заявил директор МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Игорь Кунгурцев.

По его словам, проектирование и подготовка рабочей документации для трамвайной линии ещё ведётся. АО «Трест «Уралтрансспецстрой», которое займётся строительством линии, должно будет зайти на объект в ноябре текущего года. Какое-то время уйдёт на подготовительные работы, в том числе на переустройство сетей на соседних с линией улицах. Непосредственно прокладка участка линии от перекрёстка улиц Вильгельма де Геннина и Академика Парина до улицы Волгоградской начнётся в 2022 году, то есть на два года позднее обозначенных ранее сроков. С вопросом о причинах задержки «ОГ» обратилась в пресс-службу мэрии, но оперативно получить ответ не удалось.

Любопытно, что торжественный пуск стройки уже произошёл. В июле на перекрёстке улиц Вильгельма де Геннина и Вонсовского состоялась церемония закладки символических рельсов. Вскоре после этого Алексей Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории, по которой трамвайная линия будет продлена до Широкой Речки. О сроках реализации этой задумки пока ничего не сообщается.

Справка «ОГ» Протяжённость первого участка трамвайной линии до Академического составит 4,4 км. Стоимость его строительства составит около 2,7 млрд рублей. Большая часть средств поступит из федерального бюджета. Для курсирования по маршруту планируется приобрести новый подвижной состав.

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