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Общество / Авто и транспорт
23 сентября 2021, 18:20

Марат Хуснуллин анонсировал запуск полноценного городского железнодорожного транспорта в Екатеринбурге

наземное метро

Появление городского железнодорожного транспорта в Екатеринбурге уже обсуждается. Фото: предоставлено СвЖД.

Опыт городского железнодорожного транспорта, который успешно действует в Москве, планируются перенести на всю страну. Сейчас прорабатывается вопрос по восьми российским городам, в том числе Екатеринбургу.

Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал в Instagram. Он отметил, что появление Московских центральных диаметров (МЦД) - "настоящая транспортная революция".

"Считаю железную дорогу перспективным видом городского транспорта, который приносит городу одни плюсы - его необходимо развивать и дальше! Мы этот опыт [создания МЦД] переносим и на всю страну. Сейчас отрабатываем возможность запустить полноценный городской транспорт на базе железной дороги в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе", - сказал Хуснуллин.

Кстати, сегодня в Москве открыли после реконструкции станцию Апрелевка МЦД-4.

Ранее начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников заявлял, что одним из ключевых инфраструктурных проектов Екатеринбургской агломерации станет городская электричка, которая свяжет входящие в неё муниципалитеты. Она, по его словам, будет работать по принципу "наземного метро" - как МЦК и МЦД в Москве.

Известно, что всего планируется организовать 8 линий городской электрички. Первые две - Новокольцовская и Юго-Западная - на основе продления уже существующих маршрутов городской электрички Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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