Что мешает бороться с водителями, которые оглушают прохожих громом музыки и рёвом двигателя

От грохота музыки из авто у прохожих закладывает уши. Фото: Алексей Кунилов

Недавно в обществе разгорелась дискуссия, вызванная инициативой мэра Москвы Сергея Собянина. Он предложил призвать к порядку водителей, оглушающих прохожих музыкой и рёвом выхлопной трубы, и внес пакет соответствующих законодательных инициатив в Мосгордуму. Нужны ли подобные запреты в нашем регионе и на федеральном уровне или достаточно воспитательных мер – разбиралась «ОГ».

Принудить к тишине

«Сегодня внес в Московскую городскую думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время, – написал 8 сентября в своём блоге на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru Сергей Собянин. – Отдельные «отмороженные» автомобилисты всю ночь напролёт гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец… Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам».

Любители громкой езды нервируют не только москвичей, но и свердловчан. Навороченные иномарки и раздолбанные «девятки», превращённые водителями в граммофоны на колёсах, оглушают прохожих и своих товарищей по дорожному движению децибелами, уровень которых приближен к болевому порогу. Свою ноту в какофонию вносят автомобили и мотоциклы со снятыми глушителями. Дурной пример, как известно, заразителен. Уже велосипедисты и электросамокатчики оборудуют свои средства передвижения музыкальными колонками, соревнуются в громкости звука с владельцами авто. Пока не додумались ставить сабвуферы на детские коляски, но всё, как говорится, впереди.

В преамбуле к пакету законодательных инициатив мэр Москвы говорит о шуме по ночам. Однако в предложенных им поправках временные рамки в основном отсутствуют. Оно и правильно: бьющий по ушам и мозгам рёв музыки и двигателей днём переносится ничуть не легче.

– От грохота музыки иной автомобиль буквально подпрыгивает, а у невольных слушателей уши закладывает, – говорит заместитель председателя Свердловского отделения Всероссийского общества автомобилистов Владимир Майстер. – Я руковожу автошколой и стараюсь донести до будущих водителей мысль, что нельзя пренебрегать интересами других людей. Те, кто устанавливают усилители звука, ездят без глушителей, плюют на окружающих и демонстрируют полное отсутствие культуры. Но они ещё и недопустимые технические изменения в автомобили и мотоциклы вносят. За это надо к ответственности привлекать.

Увы, принудить к тишине любителей громкого звука на дорогах пока не так просто. Если езда со снятым глушителем подпадает под административную ответственность, то привлечь за езду с сабвуфером в салоне или багажнике проблематично.

Так газовать можно только на специальных соревнованиях. Фото: Александр Исаков

Нет полномочий

– Пламегасители, которые установлены в выхлопной системе, демонтируют, чтобы увеличить мощность двигателя и уменьшить время разгона, – объяснили в Управлении ГИБДД Свердловской области. – Но тем самым возрастает и внешний шум двигателей, а это уже относится к перечню нарушений, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Именно этот дефект послужил основой для составления 12 административных протоколов на мотоциклистов во время недавнего рейда в Екатеринбурге.

Предельный уровень шума выпуска двигателя, в соответствии с техническим регламентом о безопасности колёсного транспорта, составляет для легковых автомашин и мотоциклов 96 децибел (дБ), для средних грузовиков и автобусов — 98 дБ, для большегрузов и больших автобусов — 100 дБ. У инспекторов Госавтоинспекции имеются и специальные приборы для измерения уровня шума, есть и порядок проведения таких замеров.

Этот инструментарий можно было бы использовать и для борьбы с любителями чрезмерно громкой музыки на дорогах, но, как подчеркнули в Госавтоинспекции, «нет соответствующей фабулы» в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП). Нет её и в аналогичном региональном документе, устанавливающем параметры допустимого шума и ответственность за их нарушение. А ведь это необходимо. Увлечение сабвуферами становится всё популярнее. Водители стараются перещеголять друг друга в силе звука. По мнению медиков, порог слухового дискомфорта составляет 100 дБ, давление на барабанную перепонку человек чувствует при 110 дБ, болевые ощущения вызывает звук в 120 дБ. Между тем за «повседнев» среди отчаянных автомеломанов считаются аудиосистемы с уровнем громкости в 150–160 дБ, который совсем немного не дотягивает до светошумовой гранаты.

Что предложил Сергей Собянин? 1) Запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. 2) В 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5000 рублей. 3) Штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений, оснащённых специальными устройствами – шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания. 4) Автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями задерживать и помещать на спецстоянку – до тех пор, пока глушитель не будет возвращён в штатный режим. Содержится в пакете поправок и градация штрафов в зависимости от мощности двигателя транспортного средства. Предлагается установить прогрессивный штраф для легковушек с 200 л.с. – плюс 250 рублей за каждые дополнительные 10 л.с.; для мотоциклов – с 50 л.с.; для грузовых автомобилей – с 250 л.с. Приводится и расчёт: владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом за нарушение тишины заплатит 10 000 рублей.

Два года назад Всемирная организация здравоохранения выпустила «Руководство по вопросам шума в окружающей среде». Оно основано на данных Европы, но применимо и в России. По мнению экспертов ВОЗ, в число источников «шумового загрязнения» входит автомобильный транспорт. Правда, в европейских странах акустическую грязь порождают сравнительно тихо работающие двигатели и автошины, трущиеся о дорожное покрытие. С 30 августа 2021 года в столице Франции был введён лимит на скорость движения автотранспорта в 30 км в час, который не касается только кольцевой дороги и основных магистралей. И направлена данная мера, как заявил заместитель мэра Парижа по вопросам транспорта Давид Бельяр, чьи слова растиражировали информагентства (в том числе и российские), не только на повышение безопасности дорожного движения, но и на «снижение шума».

При этом гонять по Парижу или Берлину без глушителя и с сабвуферами тамошним водителям в голову не приходит. Накажут. У нас же это в порядке вещей. И не факт, что поправки Сергея Собянина обретут силу закона в Москве и будут транслированы на территорию всей Российской Федерации. Оппонентов у него предостаточно. Их доводы сводятся к тому, что водителей и так обложили штрафами, увеличение их числа вызовет волну недовольства; что применения статьи о вмешательстве в устройство автомобиля на основании установки аудиосистем – мера сомнительная, так как автоинспектор может не знать, что предусмотрено производителем конкретной машины, а что нет.

МНЕНИЯ «ЗА» И «ПРОТИВ» Вадим ТЮЛЕНЕВ, президент АМТ Евразия (Ассоциации соревнований по автозвуку, мультимедиа и тюнингу): – Те, кто бУхают на улицах городов, это автохулиганы, которые не понимают, что такое культура, не знают правил, их надо останавливать и наказывать. Так считаю я и все те, кто участвует в соревнованиях и чемпионатах по автозвуку. Наши спортсмены имеют сертификаты, дипломы. Состязания проводятся вдалеке от жилых домов, на специальных площадках. Прежде чем включить звук, водители выходят из автомашины, надевают наушники. Рекорд последнего чемпионата 172,16 децибела, у больного человека сердце может не выдержать. Кирилл ФОРМАНЧУК, председатель комитета по защите прав автовладельцев: – Посторонний шум окружает нас везде. Поэтому бороться надо с шумом в принципе, а не с автомобилистами. Автомобилистов надо воспитывать. Вспомните, ещё лет пять назад покоя не было от стритрейсеров, а сейчас на улицах городов их практически не осталось, любители скоростей перекочевали на автодромы. Или ещё пример: совсем недавно обочины дорог были завалены мусором, теперь водители сор из окон на ходу не выкидывают – за редчайшим исключением. Законы можно принять какие угодно, но не лучше ли повышать общую культуру населения?

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРОБЛЕМЫ Мотоциклисты утверждают, что снимают глушители, чтобы звуком обращать на себя внимание водителей, которые иначе их якобы не замечают. Мотохулиганы, конечно, лукавят. Хотя лихо маневрирующих байкеров, внезапно выныривающих вопреки правилам дорожного движения перед носом авто, водителям заметить действительно сложно. Но тут проблема не в звуке, а в агрессивном вождении, рискованной езде. Но проблема «бесшумного» автотранспорта уже на подходе. Пока она актуальна лишь для электросамокатов, но когда линейка транспорта на электрической тяге расширится, придётся думать, как «озвучить» электробусы и электромобили. Сейчас в России идёт разработка звуковых устройств, параметры действия которых заданы регламентом Евросоюза для электротранспорта. Система включается на скорости до 20 км в час и при движении работает на небольших скоростях и при заднем ходе.