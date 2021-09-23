Энергетики планируют снова обесточить транспорт Екатеринбурга за долги

Троллейбусы могут снова встать 28 сентбря. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге энергетики планируют повторно обесточить электротранспорт из-за долгов. Электросетевая компания направила ещё одно уведомление об отключении.

ЕМУП "Гортранс" по-прежнему имеет долги перед АО "Екатеринбургэнергосбыт". По состоянию на 15 сентября, городское предприятие не выплатило свыше 138 млн рублей. 16 сентября город перевёл энергетикам 21 млн рублей, но этот платёж даже не покрывает расходы на электропотребление за август, не говоря уже о накопленной ранее задолженности, сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

Уведомление о полном ограничении режима потребления электричества энергетики направили в адрес руководства ЕМУП "Гортранс", а также в администрацию Екатеринбурга и прокуратуру города. Отключение планируют провести 28 сентября.

"До сих пор со стороны ЕМУП "Гортранс" не поступило предложений по погашению задолженности за потреблённую электроэнергию, тем самым нарушается решение, принятое 30 июля по итогам совещания в прокуратуре города Екатеринбурга", - говорится в сообщении АО "Екатеринбургэнергосбыт".

Напомним, первое отключение троллейбусов от электроэнергии произошло 30 июля. В августе администрация города начала погашать долг перед компанией и внесла платежи на сумму 52,5 млн рублей. Тогда в ЕЭнС уточняли, что обещанный график реструктуризации задолженности, который был бы удобен учредителю муниципального предприятия, им так и не поступил.