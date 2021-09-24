Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге вновь закроют

Схемы движения двух маршрутов - №3 и 23 - будут изменены. Ещё один - №7 - отменят. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня вечером дорожники закроют движение транспорта по Макаровскому мосту. Ограничения будут временными и продлятся до утра понедельника.

По имеющимся данным, из-за проведения ремонтных работ путепровод будет недоступен для автолюбителей. Объехать закрытый участок предлагается по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Гражданам, выбирающим для передвижения по городу общественный транспорт, также стоит быть внимательными. В ЕМУП "Гортранс" напомнили, что в период с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября изменятся схемы движения двух трамваев - №3 и 23. Ещё один маршрут - №7 - отменят.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Напомним, ранее был представлен график перекрытий Макаровского моста на октябрь. Ознакомиться с ним можно тут.