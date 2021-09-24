Темы дня

Общество / Авто и транспорт
24 сентября 2021, 13:18

Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге вновь закроют

Макаровский мост

Схемы движения двух маршрутов - №3 и 23 - будут изменены. Ещё один - №7 - отменят. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня вечером дорожники закроют движение транспорта по Макаровскому мосту. Ограничения будут временными и продлятся до утра понедельника.

По имеющимся данным, из-за проведения ремонтных работ путепровод будет недоступен для автолюбителей. Объехать закрытый участок предлагается по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Гражданам, выбирающим для передвижения по городу общественный транспорт, также стоит быть внимательными. В ЕМУП "Гортранс" напомнили, что в период с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября изменятся схемы движения двух трамваев - №3 и 23. Ещё один маршрут - №7 - отменят.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Напомним, ранее был представлен график перекрытий Макаровского моста на октябрь. Ознакомиться с ним можно тут.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.09.2021, 14:13 / Общество
В Екатеринбурге пройдёт молебен на начало учебного года в воскресных школах
24.09.2021, 14:03 / Общество
ЦИК РФ сравнил результаты голосования традиционным способом и через ДЭГ в Москве
24.09.2021, 13:54 / Общество
За сутки в России коронавирусом заболели 21 379 жителей
24.09.2021, 13:50 / Общество
В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 510 человек
24.09.2021, 13:30 / Общество
Глава Нижнего Тагила снял особый противопожарный режим в городе