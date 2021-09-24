Госавтоинспекция перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

Технологию автоматического замера средней скорости начали применять с 2013 года. Фото: Павел Ворожцов.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России заявили о прекращении практики вынесения штрафов автомобилистам за превышение средней скорости. В Подмосковье такие штрафы не выписывались с августа.

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на комментарий ГУОБДД МВД России.

"Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяжённом участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме", - говорится в комментарии.

Технологию автоматического замера средней скорости начали применять с 2013 года, наиболее активно она использовалась в Московской и Смоленской областях, а также в Татарстане. Штрафы за превышение средней скорости, по данным издания, в Подмосковье перестали выносить в августе. В Свердловской области контроль средней скорости дейстует, в том числе на участках Серовского тракта.

Система фиксации средней скорости работает следующим образом: сначала время проезда автомобиля фиксирует первая камера, а затем вторая, расположенная в нескольких километрах от первой. После замера времени проезда отрезка, вычисляется средняя скорость автомобиля.

В случае выявления превышения скорости, выписывается штраф размером от 500 до 5 тыс. рублей. Всего по стране насчитывалось порядка одной тысячи таких комплексов.