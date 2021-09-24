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Общество / Авто и транспорт
24 сентября 2021, 18:54

25 сентября в Екатеринбурге ограничат движение по двум улицам

перекрытие движения

Ограничения на указанных улицах продлятся до 10 октября. Фото: Нина Георгиева.

В субботу, 25 сентября, в Екатеринбурге запланировано перекрытие двух улиц - Горького и Братской. Горожанам необходимо заранее спланировать маршрут своего передвижения.

Ранее сообщалась, что в связи с ремонтом улицы Горького участок от Куйбышева до Народной воли будет недоступен для автолюбителей до 10 октября. Работами займётся ООО «ГУДСР». Объехать перекрытый участок можно по ул. Розы Люксембург.

Фото: карты

Также в указанный период времени МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» закроет движение по Братской (от Титова до Агрономической). Это связано с ремонтом дождевой канализации. Объехать можно по улицам Сухоложская и Военная.

Фото: карты

Напомним, движение по Макаровскому мосту вновь закроют. Ограничения будут временными и продлятся до утра понедельника.

Областная газета Свердловской области

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