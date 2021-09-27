В Свердловской области организовали тотальную слежку за трафиком на дорогах

Новые меры позволят бороться с дорожными заторами и ловить преступников. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области дорожные камеры стали фиксировать все транспортные потоки. Ожидается, что сплошной мониторинг позволит бороться с пробками, оптимизировать трафик, раскрывать преступления.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области пояснили, что сохранение информации обо всех без исключения машинах, попавших в объектив дорожных камер, повысит эффективность использования комплексов фотовидеофиксации как органами полиции, так и администрациями муниципалитетов.

«Количество транспорта на дорогах растёт, и необходимы новые подходы как к обеспечению безопасности дорожного движения, так и к содержанию и развитию дорожной сети», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

В департаменте информационной политики Свердловской области акцентировали внимание на том, что мониторинг даёт информацию о пробках, позволяет анализировать состав транспортного потока. Благодаря этим данным можно будет регулировать режим работы светофоров, рассчитывать затраты на содержание дорог, моделировать и проектировать ширину и количество полос движения. Помимо этого, данные с камер позволят спрогнозировать, как изменится загруженность улицы, если будет построено ещё одно здание, какие меры потребуются, чтобы минимизировать заторы.

Правоохранителям снимки транспортного потока помогают проводить оперативно-розыскные мероприятия, раскрывать преступления, выявлять угнанные автомобили, водителей, скрывшихся с места ДТП, а также неплательщиков штрафов.

По словам экспертов в сфере фотовидеофиксации, в Нью-Йорке власти решили проблему автомобильных пробок, имея в распоряжении информацию о потоках транспорта. Они считают необходимым перенять этот опыт.

Отметим, что работа камер на свердловских дорогах осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как писала «Областная газета», в рамках данного проекта региональное правительство в июле дополнительно направило 385,9 миллиона рублей на строительство и ремонт дорог.