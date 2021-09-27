Транспортный коллапс отменяется: энергетики завтра не отключат трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге

Троллейбусы уже вставали в городе без электричества. Фото: Павел Ворожцов

28 сентября электротранспорт Екатеринбурга будет работать штатно несмотря на долги. Энергетики решили пока не отключать питание.

Такое решение приняло руководство электросетевой компании по итогам совещания в прокуратуре. Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в пресс-службе предприятия.

"Руководство АО "Екатеринбургэнергосбыт" надеется на конструктивное решение вопроса погашения дебиторской задолженности ЕМУП "Гортранс" и приняло решение в сентябре 2021 года не вводить ограничение режима потребления объектов муниципального предприятия", - пояснили в пресс-службе АО "Екатеринбургэнергосбыт".

В пресс-службе мэрии Екатеринбурге в свою очередь рассказали, что общественный транспорт работает в штатном режиме, а вопрос решается в рабочем порядке.

Напомним, первое отключение троллейбусов от электроэнергии произошло 30 июля. В августе администрация города начала погашать долг перед компанией и внесла платежи на сумму 52,5 млн рублей. Тогда в ЕЭнС уточняли, что обещанный график реструктуризации задолженности, который был бы удобен учредителю муниципального предприятия, им так и не поступил.

23 сентября электросетевая компания направила в адрес "Гортранса" ещё одно уведомление об отключении питания. Они обещали обесточить транспорт 28 сентября из-за долгов в 117 млн рублей. О погашении долга стороны пока ничего не сообщают.

"Областная газета" рассказывала о системных проблемах общественного транспорта в Екатеринбурге, в том числе и о долгах предприятия "Гортранс".