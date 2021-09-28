Под конец сезона кикшеринга в Екатеринбурге появилась первая «выделенка» для самокатов

Если всё пройдёт хорошо, то к следующему сезону распространим эксперимент на весь город. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге появилась первая "выделенка" для езды на самокате. Эксперимент по разделению потоков решили провести под конец сезона кикшеринга.

Как рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов в Instagram, разметку, отделяющую зону для езды на самокате и велосипеде от пешеходной, нанесли на двух участках - вдоль пр. Ленина (от Восточной до Гагарина) и на набережной Городского пруда (от Ленина до ККТ "Космос").

"До наступления зимы горожане смогут оценить эффективность этого решения. Если всё пройдёт хорошо, то к следующему сезону распространим эксперимент на весь город", - заявил градоначальник.

Ранее мэр города сообщал, что Екатеринбург является третьим городом в России по уровню распространённости электросамокатов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. В нынешнем году сервисами кикшеринга в столице Урала воспользовались 260 тыс. пользователей.

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