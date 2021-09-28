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Общество / Авто и транспорт
28 сентября 2021, 13:04

В Екатеринбурге до 31 декабря закрыли один из выездов на Кольцовский тракт

Перекрытие

Участок перекрыли ещё вчера, 27 сентября, около 19:00. Фото: Яндекс. Карты.

Автомобилисты Екатеринбурга утром 28 сентября обнаружили, что выезд с улицы Яблоневой на Кольцовский тракт оказался ограничен. Согласно сервису "Яндекс. Карт", путь будет закрыт до конца 2021 года.

По данным "Яндекс. Карт", участок перекрыли ещё вчера, 27 сентября, около 19:00. Закрытие продлится до 23:59 31 декабря.

Фото: Яндекс. Карты

Чуть позже в мэрии Екатеринбурга пояснили, что выезд был закрыт уже несколько лет, а его открытие было временной мерой. В департаменте информполитики Свердловской области дали схожий ответ.

"Действительно, открытие этого выезда было временной мерой, чтобы немного разгрузить дорогу на время перекрытия развязки Луганской - Объездной. Вообще этот выезд был закрыт уже давно в связи с тем, что место было признано ГИБДД небезопасным. Почему на картах стоит указание "до 31 декабря" - вопрос к Яндексу", - рассказали "Облгазете" в департаменте информполитики.

Напомним, что выезд с Яблоневой на Кольцовский тракт пользовался большой популярностью у жителей Химмаша, микрорайонов Светлый и Кольцово, однако участок перекрывали на длительное время для реконструкции. Выезд был вновь открыт летом нынешнего года.

Областная газета Свердловской области

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